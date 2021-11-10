ГАИ Гомельской области проведет "Гостехосмотр" на дорогах региона

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактические мероприятия "Гостехосмотр" проведет ГАИ Гомельской области с 10 по 20 ноября, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Декада усиленного контроля направлена на предупреждение ДТП из-за технической неисправности авто. Как уточнили в УГАИ, с начала года за данное нарушение к административной ответственности были привлечены более 35 тыс. водителей.

В ближайшие 10 дней госавтоинспекторы проведут совместные рейды с представителями УП "Белтехосмотр". Они будут выявлять факты эксплуатации транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Особое внимание будет уделяться техническому состоянию автомобилей, принадлежащих юридическим лицам и ИП.

"Более ответственно относитесь к поддержанию своего транспорта в исправном состоянии. Помните, что вовремя пройденный техосмотр - залог безопасности всех участников дорожного движения", - подчеркнули в УГАИ. В областной Госавтоинспекции напомнили, в соответствии с ч.4 ст.18.11 КоАП Беларуси граждане, управляющие транспортными средствами без разрешения на допуск к участию в дорожном движении либо незарегистрированными в установленном порядке, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года штраф составит от 2 до 5 базовых величин.-0-