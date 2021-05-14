14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области проведет массированную отработку автодороги Р30, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

"С 15 по 17 мая 2021 года сотрудниками ГАИ Гомельской области будет проведена массированная отработка автомобильной дороги Р30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное с целью пресечения нарушений правил дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма. В работе сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД. Наряды ДПС будут выставлены в местах, имеющих повышенную вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий, и снаряжены приборами фото- и видеофиксации", - рассказали в УВД.-0-