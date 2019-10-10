ГАИ Гомельской области проведет массированную отработку дорог М10 и Р36

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области проведут с 11 по 13 октября массированные отработки автомобильных дорог М10 граница РФ - Гомель - Кобрин и Р36 Мозырь - Лельчицы - Милошевичи - граница Украины, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Наряды ДПС будут выставлены в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и снаряжены приборами фото- и видеофиксации. При отработке сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за соблюдением участниками дорожного движения требований ПДД.
Мероприятие направлено на стабилизацию дорожной обстановки, профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья людей.
Госавтоинспекторы призвали участников движения быть максимально внимательными на дороге и соблюдать ПДД.-0-