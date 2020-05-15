ГАИ Гомельской области проведет массированную отработку дорог региона

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области с 15 по 17 мая проведет массированную отработку нескольких автодорог, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

Под особым контролем в эти дни будет трассы Р30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное и Н4739 Мозырь - Петриков. Массированную отработку трассы Р32 Октябрьский - Паричи - Речица проведут 16 и 17 мая.

Инспекторы ГАИ проконтролируют, как участники движения выполняют требования правил дорожного движения. Экипажи намерены использовать гласный, негласный и смешанный контроль. Наряды будут выставлены в местах, где вероятны ДТП. У сотрудников ГАИ будут приборы фото- и видеофиксации.

Мероприятия направлены на стабилизацию дорожной обстановки, повышение дисциплины со стороны участников движения.

Сотрудники ГАИ призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.-0-