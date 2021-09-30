ГАИ Гомельской области проведет отработку местных дорог и сельских населенных пунктов

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С 1 по 3 октября сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области проведут массированную отработку местных автомобильных дорог и сельских населенных пунктов, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Приоритетное внимание правоохранители уделят тому, как пешеходы используют световозвращающие элементы в темное время суток. Проверят и физическое состояние водителей, наличие у них необходимых документов.

Сотрудники ГАИ будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за безопасностью дорожного движения.

Отработка станет частью республиканской профилактической акции "Пешеход".-0-