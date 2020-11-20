ГАИ Гомельской области проведет профилактические мероприятия "Сохраним будущее"

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области с 20 по 24 ноября проводит в регионе комплекс профилактических мероприятий "Сохраним будущее", направленный на предупреждение ДТП с несовершеннолетними участниками дорожного движения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

В эти дни сотрудники ГАИ организуют профилактические акции, рейды. Цель - выявить и пресечь нарушения ПДД водителями, детьми и родителями с детьми. Нарушителям напомнят о важности соблюдения правил, об опасностях, которые могут быть на дорогах.

В ГАИ отметили, что в регионе за 10 месяцев этого года зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых 49 несовершеннолетних получили травмы, три погибли. По сравнению с прошлым годом количество аварий с участием детей и подростков снизилось, как и число раненых, а вот количество погибших несовершеннолетних выросло.

"В большинстве происшествия с детьми случаются по вине водителей. Однако фиксируются и инциденты, когда в аварии есть вина несовершеннолетних. В январе - октябре случилось 12 таких ДТП. Основные причины этих происшествий - выезд на велосипеде или выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта, переход дороги в неустановленном месте", - добавили в ГАИ.

Госавтоинспекторы просят взрослых напомнить детям правила безопасного поведения. "Особое внимание стоит обратить на то, что при переходе проезжей части нужно обязательно посмотреть по сторонам, убедиться в безопасности, не отвлекаться на разговоры по телефону, гаджеты, способные притупить внимание. Постоянно напоминайте и о световозвращающих элементах в темное время суток", - подчеркнули в ГАИ.-0-