ГАИ Гомельской области проведет профилактические мероприятия "Сохраним будущее"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 20 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:33 В США за сутки умерли почти 2 тыс. заразившихся коронавирусом - максимум с начала пандемии В мире
07:29 Минздрав запускает Google-платформу "Covid-содействие" Технологии
07:26 В Китае грузовик въехал в похоронную процессию В мире
07:22 Более 100 км лесохозяйственных дорог построили организации Минлесхоза в 2020 году Регионы
07:12 Канада и США продлили режим закрытия границы до 21 декабря В мире
07:07 ГАИ Гомельской области проведет профилактические мероприятия "Сохраним будущее" Регионы
07:03 Мужчина с холодным оружием напал на людей на западе ФРГ В мире
07:00 Народному артисту Беларуси Александру Ткаченку исполняется 70 лет Культура
07:00 Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения Президент
07:00 Лукашенко поздравил Президента Шри-Ланки с 20-летием дипотношений между странами Президент
07:00 Картина дня: кадровые решения Президента, критерии качества ЖКУ и как зоопарк готовится к зиме Общество
00:49 Спад в 4,3% в мировой экономике прогнозируется в 2020 году - ООН В мире
00:28 В Азербайджане продлили особый карантинный режим В мире
19.11.20
19.11.20 23:49 Названы четыре самых ранних симптома коронавируса В мире
19.11.20 23:17 За сутки в мире более 594 тыс. пациентов заразились коронавирусом В мире
19.11.20 22:45 Во время протестных акций в Берлине пострадали 77 сотрудников полиции В мире
19.11.20 22:16 Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли "Гомель" в матче чемпионата Беларуси Спорт
19.11.20 22:01 Шпаковский: Запад всеми силами будет стараться разжечь гражданский конфликт в Беларуси Общество
19.11.20 21:57 "Динамо-Минск" победило "Сочи" в матче чемпионата КХЛ Спорт
19.11.20 21:50 Парламент Чехии продлил режим ЧС до 12 декабря В мире
19.11.20 21:40 Политолог: белорусская оппозиция уповает на поддержку из-за рубежа, а не народа Общество
19.11.20 21:38 В Минске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима Регионы
19.11.20 21:32 Счастливы вместе - лучшую студенческую семью выбрали в Могилеве Регионы
19.11.20 21:14 Почти 4 т рыбы выпустили в озера и водохранилища Гродненской области Регионы
19.11.20 21:10 Белорусские дзюдоисты остались без наград в стартовый день ЧЕ в Праге Спорт
19.11.20 20:59 Студент получил два года колонии за изготовление коктейлей Молотова Происшествия
19.11.20 20:50 Умер белорусский волейбольный тренер Владимир Козлов Спорт
19.11.20 20:40 Почти 250 тыс. жителей Владивостока остались без тепла из-за снежного циклона В мире
19.11.20 20:38 Жителю Червеня грозит до 15 лет лишения свободы за поножовщину Происшествия
19.11.20 20:28 "Беларуськалий" уволил 49 работников за прогулы Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
20 ноября 2020, 07:07

ГАИ Гомельской области проведет профилактические мероприятия "Сохраним будущее"

Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области с 20 по 24 ноября проводит в регионе комплекс профилактических мероприятий "Сохраним будущее", направленный на предупреждение ДТП с несовершеннолетними участниками дорожного движения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

В эти дни сотрудники ГАИ организуют профилактические акции, рейды. Цель - выявить и пресечь нарушения ПДД водителями, детьми и родителями с детьми. Нарушителям напомнят о важности соблюдения правил, об опасностях, которые могут быть на дорогах.

В ГАИ отметили, что в регионе за 10 месяцев этого года зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых 49 несовершеннолетних получили травмы, три погибли. По сравнению с прошлым годом количество аварий с участием детей и подростков снизилось, как и число раненых, а вот количество погибших несовершеннолетних выросло.

"В большинстве происшествия с детьми случаются по вине водителей. Однако фиксируются и инциденты, когда в аварии есть вина несовершеннолетних. В январе - октябре случилось 12 таких ДТП. Основные причины этих происшествий - выезд на велосипеде или выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта, переход дороги в неустановленном месте", - добавили в ГАИ.

Госавтоинспекторы просят взрослых напомнить детям правила безопасного поведения. "Особое внимание стоит обратить на то, что при переходе проезжей части нужно обязательно посмотреть по сторонам, убедиться в безопасности, не отвлекаться на разговоры по телефону, гаджеты, способные притупить внимание. Постоянно напоминайте и о световозвращающих элементах в темное время суток", - подчеркнули в ГАИ.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Более 100 км лесохозяйственных дорог построили организации Минлесхоза в 2020 году
Фото из архива В Минске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима
Во время конкурса "Ужин на двоих". Приготовление и сервировка стола. Счастливы вместе - лучшую студенческую семью выбрали в Могилеве
Фото из архива Почти 4 т рыбы выпустили в озера и водохранилища Гродненской области
Фото из архива "Беларуськалий" уволил 49 работников за прогулы
Фото из архива Более 200 заявок в неделю выполняют волонтеры Красного Креста в Витебской области
Главное
Александр Лукашенко назначил послов в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению Кадровый четверг у Президента – ротации в руководстве МВД, новый министр культуры и неожиданные послы
"Реагирую на запросы работников культуры" - Президент объяснил решение о назначении министра культуры
Андрейченко: нужно вовлечь в общенациональный диалог как можно больше белорусов
Мечта реальна уже сегодня! До конца ноября в комплексе Minsk World – уникальные возможности кредитования и лучшие условия для покупки
Топ-новости
Картина дня: кадровые решения Президента, критерии качества ЖКУ и как зоопарк готовится к зиме
Лукашенко произвел перестановки в руководстве МВД
Депутаты приняли в первом чтении законопроект "О саморегулируемых организациях"
С 1 января 2021 года вырастет заработная плата в бюджетных организациях - Минтруда
Назаров о перспективах деревообработки и возможном объединении Минлесхоза и "Беллесбумпрома"
Лавров посетит Беларусь 25-26 ноября
Ввод жилья в Беларуси в январе-октябре увеличился на 6,9%
В Минске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима
Союзные парламентарии обсудят белорусско-российские проекты в образовании
БЖД открыла продажу билетов на новые поезда межрегиональных линий бизнес-класса
Политолог: белорусская оппозиция уповает на поддержку из-за рубежа, а не народа
У милиции общественной безопасности имеются все необходимые силы и средства для наведения порядка - Назаренко
Экспорт белорусской продукции в Китай будет наращиваться - Сенько
ОДКБ готова к проведению учений в сложных эпидемиологических условиях
Генпрокуратура дала правовую оценку разглашению врачебной тайны о результатах медосвидетельствования Бондаренко
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.