ГАИ Гомельской области проводит массированную отработку трасс М10 и Р30

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Гомельской области по 20 сентября проводят массированную отработку автомобильных дорог М10 граница РФ - Гомель - Кобрин и Р30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Госавтоинспекторы намерены использовать гласный, негласный и смешанный контроль за тем, как участники движения выполняют требования ПДД. У сотрудников будут приборы фото- и видеофиксации. Наряды ДПС выставят в местах, где есть большая вероятность аварий.

"Отработки направлены на пресечение нарушений ПДД, которые влияют на безопасность дорожного движения, а также на профилактику и предупреждение ДТП, сохранение жизни и здоровья людей", - подчеркнули в Госавтоинспекции региона.

В областной ГАИ призывают участников движения быть максимально внимательными на дороге и соблюдать правила.-0-