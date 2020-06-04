ГАИ Гомельской области разработала детскую игру по безопасности движения

4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области разработала игру по безопасности движения для детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Сотрудники ГАИ уверены, что, играя, дети хорошо запоминают даже сложные правила. "Чтобы во время летних каникул они не забыли, а наоборот, закрепили знание ПДД, мы разработали для них игру-ходилку. Все просто: электронный вариант игры необходимо распечатать, взять кубик и фишки. Правила и полезные советы нарисованы на самой ходилке", - рассказали в Госавтоинспекции региона.

Основа игры - имитация жилых кварталов с домами и сооружениями, светофорами и знаками. Перемещаясь по нарисованному городу, игроки отрабатывают правила, которые актуальны в жизни.

"Наша общая задача - сформировать у детей привычку соблюдать ПДД, чтобы обязательно останавливаться перед переходом проезжей части, оценивать ситуацию и только тогда переходить. Улица для маленького человека - сложный мир, полный скрытых опасностей. Необходимо научить ребенка безопасно жить в нем", - подчеркнули в областной ГАИ.

Электронный вариант игры доступен в официальном Telegram-канале "Добрые дороги Гомельщины".-0-