ГАИ Гомельской области с 9 по 11 октября отработает трассу М10

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8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области с 9 по 11 октября проведут массированную отработку дороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.
Наряды ДПС будут работать в тех местах, где есть большая вероятность нарушений ПДД. Особое внимание будет уделено нерегулируемым пешеходным переходам.
Госавтоинспекторы будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль. При себе у них будут также приборы фото- и видеофиксации.-0-