ГАИ Гомельской области усилит контроль за безопасностью пешеходов

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическое мероприятие "Пешеход" стартовало сегодня в Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Сомова.

В мероприятии, которое продлится по 1 марта, задействованы все службы милиции общественной безопасности.

За январь в регионе произошло 17 ДТП с пешеходами. В авариях погибли пять человек, еще 12 получили травмы. Происшествия случаются как из-за того, что водители не предоставляют преимущество пешеходу, так и потому что пешие участники движения нарушают правила.

Во время профилактического мероприятия наряды будут приближены к пешеходным переходам. Милиционеры будут нести службу на наиболее аварийных и опасных участках автодорог. Особое внимание уделят пешеходам, которые идут по обочинам без световозвращающих элементов или в нетрезвом состоянии. "В надзоре за дорожным движением используются технические средства, гласный и негласный контроль", - добавила Наталья Сомова.-0-