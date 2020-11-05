ГАИ Гомельской области усилит контроль за нетрезвыми водителями

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области с 6 по 9 ноября усилит контроль за нетрезвыми водителями, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

В ГАИ подчеркнули: несмотря на принимаемые меры, проблема нетрезвого вождения остается актуальной. "Так, за 10 месяцев этого года в области с участием нетрезвых водителей зарегистрировано 48 ДТП. В этих авариях погибли 13 человек, 53 получили травмы", - привели цифры в отделении агитации и пропаганды.

Сотрудники ГАИ подчеркивают: "Если вы видите, что водитель садится за руль пьяным, необходимо незамедлительно сообщить об этом в ближайшее подразделение милиции или по номеру 102. По возможности стоит проследить путь нарушителя".

Госавтоинспекторы напомнили, что за пьяную езду можно получить штраф от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br27) с лишением права управления на три года. Повторное нарушение в течение года приводит уже к уголовному делу.

С 6 по 15 ноября ГАИ организует в регионе и другие профилактические комплексы. В Ельском, Кормянском, Наровлянском, Октябрьском, Петриковском, Речицком, Рогачевском и Хойникском районах пройдет мероприятие "Скорость". Его цель - улучшить дисциплину участников дорожного движения, предупредить ДТП из-за превышения скорости.

Соблюдение ПДД на пешеходных переходах проконтролируют в Гомеле, Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Жлобинском, Лоевском районах.

В Гомельском, Добрушском, Житковичском, Калинковичском, Лельчицком, Мозырском, Светлогорском и Чечерском районах под особым вниманием экипажей будут в эти дни перекрестки.

"Только неукоснительное соблюдение ПДД позволит снизить количество происшествий на дороге", - подчеркнули в ГАИ.-0-