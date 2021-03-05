ГАИ Гомельской области усилит контроль за нетрезвыми водителями

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области ГАИ усилит контроль за нетрезвыми водителями в предпраздничные и выходные дни. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

"Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий, продолжают иметь место происшествия по вине нетрезвых водителей. За январь - февраль сотрудники ГАИ выявили 355 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, в то же время по вине таких водителей произошло уже 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести", - рассказали в ГАИ.

Так, с целью выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, стабилизации дорожно-транспортной обстановки, а также профилактики совершения ДТП на территории Гомельской области с 5 по 8 марта, а также 9 марта будут проводиться целенаправленные профилактические отработки автодорог и улиц. Сотрудники ГАИ и милиции общественной безопасности будут выявлять грубые нарушения ПДД, в том числе вести контроль за физическим состоянием водителей, направив все усилия на проверку максимального количества транспорта.

"Уважаемые водители, управляя средством повышенной опасности и находясь при этом в состоянии опьянения, вы являетесь потенциально-опасными участниками дорожного движения и наносите угрозу жизни не только себе, но и другим водителям, а также пешеходам и велосипедистам", - отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция настоятельно просит всех неравнодушных сообщать по телефону 102, если вы увидели, как нетрезвый водитель садится за руль или пешеход идет по проезжей части. Возможно, своим звонком вы спасете этому человеку жизнь, а также оставите в безопасности других участников дорожного движения. -0-