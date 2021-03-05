ГАИ Гомельской области усилит контроль за нетрезвыми водителями в выходные

5 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области усилит контроль за нетрезвыми водителями в большие выходные, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Все усилия областная Госавтоинспекция направит на проверку максимального количества транспорта. В большие выходные, а также 8 марта на территории региона инспекторы будут целенаправленно проводить профилактические отработки автодорог и улиц. "Сотрудники ГАИ и милиции общественной безопасности будут выявлять грубые нарушения ПДД, в том числе вести контроль за физическим состоянием водителей. Основная цель - выявление и пресечение фактов управления авто нетрезвыми водителями, стабилизация дорожно-транспортной обстановки, а также профилактика совершения ДТП", - рассказали в отделении по агитации и пропаганде.

Только за январь - февраль сотрудники ГАИ выявили 355 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. По вине таких водителей произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести.

В областной ГАИ напомнили, что, садясь за руль нетрезвыми, водители становятся потенциально опасными участниками дорожного движения. "Вы создаете угрозу жизни не только себе, но и другим водителям, а также пешеходам и велосипедистам", - сказали в УГАИ.

Госавтоинспекторы просят всех неравнодушных сообщать по телефону 102, если те увидят, что нетрезвый водитель садится за руль или пьяный пешеход идет по проезжей части. "Возможно, один звонок может спасти этому человеку жизнь, а также оставить в безопасности других участников дорожного движения", - подчеркнули в ГАИ региона.-0-