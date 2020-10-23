ГАИ Гомельской области усилит контроль за перевозкой маленьких пассажиров

23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области проведет акцию "Маленький пассажир - большая ответственность!" с 23 по 27 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Профилактическое мероприятие нацелено на снижение количества дорожных происшествий с несовершеннолетними пассажирами, недопущение их гибели либо получения травм на дорогах.

За девять месяцев 2020 года на дорогах региона случилось 38 ДТП с участием детей, в которых 43 ребенка получили травмы и два погибли. "Более 60% этих ДТП произошли по вине взрослых, в том числе из-за несоблюдения водителями требований ПДД о перевозке детей", - отметили в УГАИ.

Во время акции госавтоинспекторы в очередной раз напомнят правила безопасной перевозки маленьких пассажиров. Согласно ПДД, малыши до 5 лет должны находиться в специальных автокреслах, соответствующих весу и росту ребенка. Пассажиров в возрасте от 5 до 12 лет необходимо перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту, либо с использованием бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

"Соблюдайте правила перевозки в автотранспорте несовершеннолетних пассажиров, позаботьтесь об их безопасном, беззаботном и счастливом детстве", - обратились в областной ГАИ к родителям.-0-