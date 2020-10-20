ГАИ Гомельской области усиливает контроль за водителями такси и каршеринговых авто

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области усиливает контроль за водителями такси и каршеринговых авто, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Для профилактики используется гласный, негласный и смешанный контроль.

В ГАИ отметили, что с начала этого года с участием такси в области отмечено восемь ДТП, в которых один человек погиб и восемь травмированы. "Только в сентябре зарегистрировано три таких аварии, в них пострадали три человека. Все происшествия случились по вине водителей такси", - уточнили в Госавтоинспекции.

В числе основных нарушений со стороны таксистов - обгон на перекрестке по встречной полосе, нарушение скоростных режимов, правил маневрирования, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, остановка и стоянка в неустановленных местах, непредоставление преимущества в движении пешеходам. "К сожалению, встречаются и водители такси, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии или без прав", - добавили в отделении по агитации и пропаганде.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения незамедлительно сообщать по телефону 102 или в ближайшее подразделение ГАИ, если видно, что за рулем нетрезвый водитель, или известно, что он не имеет прав, а также нарушает ПДД и ставит под угрозу жизнь и здоровье других.-0-