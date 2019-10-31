ГАИ Гродненской области 2 ноября будет работать в усиленном режиме

31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные наряды Госавтоинспекции будут работать в Гродненской области 2 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

"Первые дни ноября традиционно посвящены памяти усопших. Ожидается, что 2 ноября к местам захоронений устремится большое количество людей", - отметили в ГАИ региона. Для обеспечения безопасности движения и оказания помощи Госавтоинспекция области выведет на службу дополнительные наряды.

Жителям Гродно напоминают о том, что в этот день движение у кладбища "Аульс" будет организовано по временной схеме. В частности, при движении со стороны города в направлении деревни Путришки по правой стороне будет запрещена остановка транспорта от железнодорожного переезда и до самой деревни. По левой стороне дороги запретят останавливаться напротив входа и заездов на кладбище, а также напротив остановки общественного транспорта. Сделано это для обеспечения бесперебойного движения маршрутных автобусов.-0-