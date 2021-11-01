ГАИ Гродненской области усилила контроль за прохождением техосмотра

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1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области с 1 по 10 ноября проходит профилактическое мероприятие "Техосмотр", сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. В различных населенных пунктах сотрудники ГАИ проверят автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении. "Главная цель мероприятия - привлечение внимания автовладельцев к поддержанию своего транспорта в технически исправном состоянии", - отметили в ГАИ. В 2021 году в регионе увеличилось количество аварий с участием авто с техническими неисправностями. В январе - октябре в таких ДТП погибли 3 человека, еще 6 получили ранения. В ГАИ напомнили и об ответственности за непройденный техосмотр. Водителю грозит предупреждение (в случае первого нарушения) или штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (одна БВ - Br29), в случае повторности в течение года - от 2 до 5 базовых величин.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!