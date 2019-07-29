ГАИ Гродненской области усилила контроль за соблюдением правил перевозки детей

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

С 29 июля по 4 августа в регионе проводится комплекс мероприятий, направленных на снижение детского травматизма на дорогах. Проведение акции вызвано увеличением числа происшествий с участием несовершеннолетних.

"С начала года в области в автоавариях пострадали 30 детей, 2 из них погибли. Чаще всего страдали дети-пассажиры - в 11 ДТП травмы и увечья получили 15 несовершеннолетних. Более половины аварий совершены из-за игнорирования взрослыми-водителями правил дорожного движения", - сообщили в ГАИ.

Сотрудники ГАИ уделят особое внимание правилам перевозки несовершеннолетних пассажиров в личном, маршрутном и экскурсионном транспорте. Помимо этого будут организованы посещения детских оздоровительных лагерей и трудовых коллективов.-0-