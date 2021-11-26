ГАИ Гродненской области усилит контроль на дорогах в час пик и темное время суток

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция с пятницы по понедельник усилит контроль в час пик и темное время суток на участках дорог и населенных пунктов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Наряды будут направлены на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, являющихся причинами аварий с тяжелыми последствиями, а также на нарушение правил со стороны уязвимых участников дорожного движения. Будет осуществляться контроль за физическим состоянием водителей, а также бесправным вождением. Не останутся без внимания пешеходы, которые должны в темное время суток передвигаться по дорогам с фликерами.

"Уважаемые пешеходы, в темное время суток обозначьте себя с помощью световозвращающих элементов. Ведь благодаря фликерам, вы защитите себя и тем самым предупредите водителя о своем движении. Уважаемые водители, в связи с изменением погодных условий следует заранее позаботиться о замене летней резины на зимнюю, а также перейти на зимний стиль вождения и не забывать о безопасной скорости и дистанции. Это поможет вам избежать тяжелых последствий. Если вы видите на дороге водителя или пешехода в состоянии алкогольного опьянения или необозначенного световозвращающим элементом, сообщите об этом по номеру 102", - добавили в ГАИ.-0-