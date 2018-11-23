ГАИ Гродненской области в выходные будет работать в усиленном режиме

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области с 23 по 26 ноября будет усилен контроль за дорожным движением, для этих целей привлекут дружинников и представителей общественных формирований. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В центре внимания будет работа по предупреждению и пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Маршруты патрулирования будут приближены к увеселительным заведениям и объектам торговли, в том числе по ночам. В ГАИ обратились к жителям области с просьбой не оставаться в стороне и сообщать о пьяных за рулем.

"Комплексная работа в этом направлении позволила недопустить роста аварийности с участием пьяных водителей. В 2018 году по вине нетрезвых водителей совершены 34 аварии с тяжелыми последствиями, в прошлом году за аналогичный период зафиксировано 40 подобных происшествий", - отметили в ГАИ. С начала года в регионе задержано почти 2 тыс. нетрезвых водителей.-0-