ГАИ Гродненской области в выходные будет работать в усиленном режиме

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В выходные Госавтоинспекция региона усилит контроль за дорожным движением, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сегодня для повышения культуры вождения в Гродно, а также во многих районных центрах ГАИ проведет спецмероприятие "Фильтр". Оно предусматривает стопроцентную проверку всех водителей на одном из участков дорог.

"В выходные дни Госавтоинспекция переходит на усиленный вариант несения службы. Будут отрабатываться переходы, улицы и участки дорог, где есть риск наезда на пешеходов", - сообщили в ГАИ.

Особое внимание инспекторы будут обращать и на физическое состояние водителей.-0-