ГАИ Гродненской области в выходные усилит контроль на дорогах

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8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гродненской области усилит контроль на дорогах региона в выходные дни. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Инспекторы проведут массированную отработку оживленных улиц областного центра. Также подобные мероприятия будут организованы в крупных городах региона.
"В выходные особое внимание будет уделено мотоциклистам и автомобилистам, севшим за руль в нетрезвом состоянии или без прав управления, игнорирующим соблюдение скоростных режимов, проезда пешеходных переходов", - отметили в ГАИ региона.
Также на особом контроле будет использование ремней безопасности, мотошлемов, детских удерживающих устройств.-0-