ГАИ Гродно будет обмениваться с водителями информацией о дорожной обстановке в мессенджере

29 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские инспекторы будут общаться с водителями в месенджере и обмениваться информацией о возможных пробках. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В Гродно есть свои особенности движения: город разделен на две части рекой Неман, и в час-пик большая нагрузка ложится на три автомобильных моста. Даже одно остановившееся транспортное средство может серьезно повлиять на дорожную обстановку. В городе отрабатывается практика выставления нарядов ГАИ на самых сложных участках утром и вечером.

"При этом получение сотрудником своевременной информации о ДТП, поломке автомобиля или о наличии какого-нибудь препятствия на дороге способствовало бы оперативному освобождению проезжей части. Практика показывает, что сегодня отправить короткое текстовое сообщение либо фотографию гораздо проще, чем звонить в дежурную службу ГАИ или УВД", - рассказали в Госавтоинспекции.

Для лучшей коммуникации с водителями в Гродно создали специальную группу в мессенджере Viber. Присоединиться к ней может любой желающий.

"Граждане, состоящие в группе, смогут разместить в ней фотографию или информацию, например, о поломке легкового автомобиля или о другом препятствии на проезжей части. Это сообщение на служебном компьютере видит оперативный дежурный и направляет инспектора ДПС. Кроме того, несущие рядом службу инспекторы и сами смогут отреагировать на поступившую информацию", - отметили в ГАИ. Информация будет полезна и самим водителям. Ведь зная о том, что где-то собирается пробка, можно оперативно скорректировать маршрут.-0-