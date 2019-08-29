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29 августа 2019, 13:09

ГАИ Гродно изучает мнение горожан о ликвидации пешеходного перехода

Фото из архива
Фото из архива

29 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на общественное обсуждение вынесен вопрос ликвидации пешеходного перехода на одной из основных городских магистралей,сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В Гродненской области ведется планомерная работа по оптимизации пешеходных переходов. За 4 года в регионе ликвидировано свыше 80 переходов, 27 из которых в областном центре.

"Связано это в первую очередь с перераспределением как пешеходных, так и транспортных потоков. В результате выявляются переходы, интенсивность движения через которые непомерно мала по сравнению с задержками для транспорта. Иногда по объективным причинам невозможно обеспечить безопасность пешеходов. Ликвидация таких переходов, с одной стороны, способствует повышению безопасности дорожного движения, с другой, - увеличению пропускной способности и созданию более комфортных условий для движения", - рассказали в ГАИ.

Между тем, решение всегда принимается взвешенно. Зачастую учитывается мнение всех заинтересованных. В частности, сейчас на общественное обсуждение вынесена возможная ликвидация пешеходного перехода по проспекту Янки Купалы в районе дома №72.

"На данный момент в целях повышения безопасности он оборудован искусственными неровностями и наружным освещением. Госавтоинспекцией изучены условия движения и выработано собственное решение, однако в конкретном случае ликвидация перехода затрагивает интересы многих участников движения", - отметили в ГАИ. Оставить свое мнение можно в группе Госавтоинспекции в социальной сети.-0-

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ГАИ Гродненская область Гродно
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