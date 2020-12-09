ГАИ и санстанция проверили борисовские маршрутки

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Борисовского РУВД совместно с представителями зонального центра гигиены и эпидемиологии провели рейд по маршрутным транспортным средствам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Борисовского РУВД.

Госавтоинспекторы следили за тем, чтобы пассажиров перевозили по правилам, а представители центра гигиены отслеживали ситуацию с использованием масок водителями маршруток.

Как отметила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Борисовского РУВД майор милиции Ирина Пахтусова, в большинстве городских маршруток нужно ехать сидя. Поручни предназначены лишь для удобства входа и выхода пассажиров. Количество посадочных мест указано на специальной табличке (в основном это от 14 до 21), все зависит от типа кузова транспортного средства. Иногда водители пренебрегают техникой безопасности и перевозят столько человек, сколько зашло в салон.

Профилактический рейд был направлен в первую очередь на проверку того, заменена ли летняя резина на зимнюю, каково техническое состояние маршрутных транспортных средств. Нарушений практически не выявлено.

Представители центра гигиены и эпидемиологии напомнили, что с 16 ноября в Минской области введен масочный режим. В основном все маршрутки оснащены наглядной агитацией по использованию масок и средств гигиены, практически все пассажиры и водители на момент проведения рейда были в масках.-0-