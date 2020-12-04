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04 декабря 2020, 20:31

ГАИ Минска 7-17 декабря проведет акцию "Пешеход"

Фото из архива
Фото из архива

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция с 7 по 17 декабря проведет комплекс мероприятий "Пешеход", сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"За 11 месяцев в Минске зарегистрировано 213 ДТП с участием пешеходов, при этом 209 человек получили травмы, 16 погибли. Следует отметить, что в 149 наездах, совершенных по вине водителей на обозначенных пешеходных переходах (регулируемых и нерегулируемых), 153 человека ранены, два погибли", - рассказали в ГАИ.

Во время акции сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять и пресекать нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов. Еще одно направление работы - не допускать нарушения ПДД пешеходами, в том числе нетрезвыми.

Пешеходный переход - место повышенной опасности. Большая часть наездов случается именно там. Водители вблизи перехода должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешеходам. В соответствии с ч.10 ст.18.14 КоАП, если водитель не предоставил пешеходу такого преимущества и это повлекло создание аварийной обстановки, для него предусмотрен штраф от 5 до 20 БВ с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

ПДД зачастую нарушают и пешеходы, когда перебегают улицу вне установленных для этого мест, внезапно выходят на проезжую часть из-за транспортных средств, ограничивающих обзор водителю. За 2020 год по вине пешеходов допущено 71 ДТП, при этом 64 человека получили травмы, 10 погибли. По ст.18.23 КоАП, нарушение ПДД пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортом, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, влечет предупреждение или штраф от 1 до 5 БВ. Нарушение ПДД лицами, указанными в ч.1 статьи, совершенное в алкогольном опьянении или в состоянии, вызванном потреблением наркотиков, психотропов, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а также отказ от освидетельствования для определения состояния опьянения влекут штраф от 3 до 5 БВ.

Кроме того, если упомянутые участники дорожного движения нарушили ПДД и это создало аварийную обстановку, предусмотрен штраф от 3 до 8 БВ. Если же в результате кто-то получит легкую травму, будет повреждено транспортное средство, груз, дорожное покрытие, дорожные и другие сооружения, иное имущество или же указанные лица покинут место ДТП, участниками которого являются, штраф составит от 5 до 20 БВ.-0-

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