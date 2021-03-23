ГАИ Минска: более 1 тыс. водителей получили "административку" с 9 августа за блокировку дорог и сигналы

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Административную ответственность за блокирование столичных дорог, подачу звукового сигнала, в том числе с созданием аварийной обстановки, с 9 августа прошлого года понесли более 1 тыс. водителей. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 9 августа прошлого года по настоящее время к административной ответственности за блокирование проезжей части привлечены 202 водителя, за подачу звукового сигнала - порядка 470 водителей и 375 - за подачу звукового сигнала, повлекшую создание аварийной обстановки", - рассказал Сергей Бабич.

Он добавил, что столичная Госавтоинспекция готова к обеспечению порядка в случае проведения несанкционированных массовых мероприятий.

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