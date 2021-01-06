ГАИ Минска начнет негласный контроль дорожной обстановки

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция начнет контролировать дорожную обстановку с использованием негласных методов. На службу, наряду с привычными патрульными транспортными средствами, будут заступать экипажи на авто без отличительной оклейки и "маячков". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Этот транспорт оборудован всеми необходимыми техническими средствами, позволяющими инспекторам контролировать скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков, непропуск пешеходов и иные", - рассказали в ГАИ.

Особое внимание уделят бесправникам: нарушителей будут обнаруживать в транспортном потоке с использованием технических средств. Патрулирование будет проводиться преимущественно на аварийно опасных участках и в местах частого игнорирования правил дорожного движения.-0-