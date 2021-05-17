ГАИ Минска несет усиленный надзор вблизи нерегулируемых пешеходных переходов

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы несут усиленный надзор за дорожным движением вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Основная задача - снизить количество дорожных происшествий.

В рамках комплекса профилактических мероприятий с уязвимыми участниками дорожного движения инспекторы дежурят вблизи пешеходных переходов, обеспечивая безопасность пеших участников дорожного движения. Правоохранители контролируют водителей, как те пропускают пешеходов, в случае необходимости разъясняют автолюбителям, что при подъезде к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым, которые являются аварийно-опасными участками дорог, следует снижать скорость транспортных средств вплоть до полной остановки автомобилей.-0-