ГАИ Минска обеспечит безопасность движения у мест католических богослужений 5 апреля

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска обеспечит безопасность движения в местах торжественных богослужений в честь Вербного воскресенья по католическому календарю, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно календарю католической конфессии, религиозный праздник в честь празднования Входа Господня в Иерусалим - Вербное воскресенье - в этом году приходится на 5 апреля.

"Торжественные богослужения состоятся в этот день одновременно в 10 римско-католических костелах и часовнях Минска. Сотрудники столичной Госавтоинспекции в предстоящее воскресенье будут нести службу по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий", - сообщили в УГАИ.

Сотрудники инспекции ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения.-0-