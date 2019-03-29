ГАИ Минска опубликовала места установки спидкамов в апреле

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таблица с перечнем мест эксплуатации мобильных датчиков контроля скорости на апрель 2019 года размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Весь месяц в круглосуточном режиме нарушения будут фиксировать спидкамы на 19-м км внешнего и внутреннего кольца МКАД. Скорость здесь ограничена до 90 км/ч.

Также с 20.00 до 2.00 до конца месяца будут функционировать камеры на ул.Я.Коласа, 55 к.1 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч), ул.Казинца, 49 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), ул.Чкалова, 1 (60 км/ч), ул.Кижеватова, 72 к.1 (60 км/ч), ул.Кальварийской, 58 к.1 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 93 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч) и на пересечении пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч).

По четным числам месяца с 7.00 до 20.00 будут работать камеры на пересечении пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч) и на автодороге Н-9031 Колодищи - Заславль (60 км/ч). По нечетным - на пр.Независимости, 156 (80 км/ч), ул.Московской, 22 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч).-0-