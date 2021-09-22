ГАИ Минска поддержала акцию "День без автомобиля"

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома приняло участие в акции "День без автомобиля", сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД.

Сегодня большинство сотрудников столичной Госавтоинспекции добирались на работу на общественном транспорте, на велосипеде или пешком. Личный пример подали и руководители УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Начальник управления Сергей Бабич и его заместитель Андрей Зырянов отправились на работу на велосипеде. Так они поддержали акцию "День без автомобиля".

"У нас много сотрудников активно пользуются велосипедами не только в дни проведения подобных акций, но и в повседневной жизни. Для этого в городе созданы все условия. А на территории управления есть специально оборудованная велопарковка, где можно оставить свое двухколесное транспортное средство на время службы", - отметил начальник столичной ГАИ.-0-