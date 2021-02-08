8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска призывает водителей быть особенно внимательными из-за сильного снегопада ночью, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в Минске ожидается сильный снегопад, который может продлиться в течение недели. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными, проявлять благоразумие при управлении автомобилем и соблюдать необходимые меры безопасности. При этом автолюбителям рекомендуется по возможности отказаться от личного транспорта, так как из-за обильных осадков возможны аварийные ситуации и заторы.

Кроме того, всем необходимо учитывать ограничения движения при прохождении колонн снегоуборочной техники.-0-

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