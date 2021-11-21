ГАИ Минска просит автолюбителей включить ближний свет фар в память о жертвах ДТП

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В память о жертвах ДТП столичная Госавтоинспекция просит автолюбителей включить ближний свет фар, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 26 октября 2005 года третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Главная его цель - привлечь внимание к масштабам смертности на дорогах, к потенциальному риску всех участников дорожного движения, а также к изменению сознания участников дорожного движения в плане взаимного уважения и соблюдения правил безопасности", - отметили в ведомстве.

В результате ДТП ежегодно в мире погибает около 1,3 млн человек. Еще от 20 до 50 млн получают травмы, которые во многих случаях приводят к инвалидности. "С начала года в Минске в автоавариях уже погиб 31 человек и 629 получили травмы различной степени тяжести. Как свидетельствует цифры статистики, основные причины аварий на столичных дорогах - нарушение правил проезда пешеходных переходов, превышение скорости движения и нарушение правил проезда перекрестков", - добавили в УГАИ.-0-