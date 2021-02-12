ГАИ Минска просит автовладельцев воспользоваться общественным транспортом из-за сильного снегопада

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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция по причине сильного снегопада просит автовладельцев отказаться от передвижения на личном транспорте и воспользоваться общественным, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Из-за сложных погодных условий сегодня дорожно-коммунальные службы увеличат количество снегоуборочной техники, которая будет беспрерывно очищать проезжую часть и двигаться без остановок. Соответственно, по прилегающим улицам возможны задержки в движении транспорта.
В снегопад ГАИ рекомендует выбирать безопасную скорость движения, быть особенно внимательными на мостах, путепроводах, а также на закруглениях, спусках и подъемах дорог. Не стоит резко маневрировать или тормозить. Обязательно нужно пристегиваться ремнями безопасности.
Пешеходам также стоит быть особенно внимательными на дороге и обозначать себя световозвращающими элементами.
Сотрудники дорожной милиции всегда готовы помочь участникам движения в затруднительной ситуации.-0-