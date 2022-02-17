ГАИ Минска проведет мероприятия по предупреждению нетрезвого вождения

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной ГАИ с 18 по 20 февраля проведут комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения, а также не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Кристина Харитончик.

Инспекторы ДПС будут нести службу в усиленном режиме. Под особым контролем окажутся места массового отдыха, увеселительные заведения и объекты торговли. Ни один водитель, нарушивший Правила дорожного движения, не уйдет от ответственности.

Ответственность за нетрезвое вождение весьма внушительная. Штраф применяется в зависимости от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе. Если у нарушителя до 0,8 промилле, то ему грозит 100 базовых величин, с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года. Свыше 0,8 промилле обернутся штрафом в 200 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет. Этот размер штрафа установлен и за отказ от прохождения освидетельствования на предмет состояния алкогольного или наркотического опьянения.

"Если вам стали известны случаи, когда водитель садится за руль в состоянии алкогольного опьянения или нетрезвый пешеход находится на проезжей части, сообщите об этом в ближайшее подразделение милиции или по телефону 102", - добавили в ГАИ.-0-