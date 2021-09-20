ГАИ Минска проводит профилактику ДТП с участием пешеходов и велосипедистов

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска с 20 по 24 сентября проводит мероприятия по профилактике ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в столичной Госавтоинспекции.

В поле зрения сотрудников ГАИ в этот период попадут пешеходы и велосипедисты. Не останутся без внимания и водители, не предоставляющие преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения, а также случаи, повлекшие создание аварийной обстановки.

"В этот период весь личный состав дорожной милиции будет патрулировать напряженные участки дорог, - отметили в ведомстве. - К аварийно опасным участкам дорог и местам массового скопления людей с учетом графиков работы предприятий и учебных заведений приблизят дополнительные наряды ДПС. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции службу будут нести и иные службы милиции общественной безопасности, а также члены добровольных дружин".

Кроме того, в учебных заведениях и на предприятиях правоохранители проведут беседы по пресечению нарушений ПДД, больше всего влияющих на состояние аварийности, в частности, касающихся правил проезда пешеходных переходов, нахождения на проезжей части в нетрезвом состоянии и др.-0-