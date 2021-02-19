ГАИ Минска рассказала о местах установки датчиков контроля скорости

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 3.00 - пр.Независимости, 156 (80 км/ч); ул.Орловская, 80 (60 км/ч); МКАД, 53-й км (90 км/ч); с 19.30 до 2.30 - пр.Партизанский, 147 (60 км/ч), пр.Партизанский, 108 (60 км/ч); с 7.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00 - МКАД, 41-й км (90 км/ч)", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-