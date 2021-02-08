ГАИ Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости

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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня мобильные датчики контроля скорости работают: с 7.00 до 3.00 - пр.Независимости, 156; ул.Орловская, 80; МКАД, 53-й км; с 19.30 до 2.30 - пр. Независимости, 45; ул.Маяковского, 16; с 7.00 до 20.00 - МКАД, 41-й км", - отметили в ГАИ.
Кроме того, сотрудники ГАИ контролируют соблюдение правил дорожного движения на всей улично-дорожной сети города. "Просим учитывать данную информацию, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия", - добавили в Госавтоинспекции.-0-