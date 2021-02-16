ГАИ Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 3.00 пр.Независимости, 156 (80 км/ч); ул.Орловская, 80 (60 км/ч); МКАД, 53 км (90 км/ч); с 19.30 до 2.30 пр.Независимости, 45 (60 км/ч), ул.Маяковского, 16 (60 км/ч); с 7.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00 МКАД, 41 км (90 км/ч).

"Просим учитывать данную информацию, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия", - отметили в ГАИ.-0-