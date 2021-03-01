ГАИ Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 3.00 - ул.Орловская, 80 (60 км/ч), МКАД, 53-й км и 41-й км (90 км/ч), Игуменский тракт, 30 (60 км/ч); с 19.30 до 2.30 - пр.Дзержинского, 3Б (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч)", - рассказали в ГАИ.

Кроме того, не стоит забывать, что соблюдение правил дорожного движения контролируют сотрудники ГАИ на всей улично-дорожной сети города. "Просим соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия", - добавили в Госавтоинспекции.-0-

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