ГАИ Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 3.00 - ул.Орловская, 80 (60 км/ч), МКАД, 53-й км и 41-й км (90 км/ч), Игуменский тракт, 30 (60км/ч); с 19.30 до 2.30 - пр.Независимости, 156 (80 км/ч) и пр.Независимости, 99 (60 км/ч).

Кроме того, соблюдение правил дорожного движения контролируют сотрудники ГАИ на всей улично-дорожной сети города. Госавтоинспекция также просит соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-