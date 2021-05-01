ГАИ Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные системы будут фиксировать нарушения скоростного режима на ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Партизанский, 147 и 108 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч) и 41-м км МКАД (90 км/ч).

С 19.30 до 03.00 под контролем датчиков будут участки дорог по ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 115 (60 км/ч), ул.Кабушкина, 5 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей соблюдать скоростной режим.-0-