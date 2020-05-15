ГАИ Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков скорости

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики скорости будут работать на участке улицы Казинца в Минске с 18 мая по 7 июня, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ограничение скорости в районе улицы Казинца, 49 составляет 60 км/ч. Датчики будут работать там 18-24 мая с 7.00 до 22.00 (18 мая - 22.00-23.00, 25 мая - 15.00-16.00), 25-31 мая - с 7.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00. С 1 июня спидкамы будут функционировать с 22.00 до 2.00 (1 июня - 21.00-22.00).

График работы датчиков опубликован на сайте ГУВД.-0-