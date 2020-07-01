ГАИ Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков скорости в июле

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте ГУВД Мингорисполкома опубликована информация о местах работы в июле мобильных датчиков контроля скорости, сообщает БЕЛТА.

Датчик на пр.Независимости, 99 будет работать 1-9 июля с 7.00 до 3.00, ограничение скорости в этом месте - 60 км/ч. Спидкам на пр.Независимости, 200 будет включен в то же время 10-15 июля, ограничение - 80 км/ч. С 16 июля и до конца месяца с 7.00 до 21.00 датчик будет работать на ул.Казинца, 49 (60 км/ч).

По нечетным дням камеры будут работать с 21.00 до 3.00 на пр.Независимости, 45, ул.Радиальной, 52 (кроме 17 июля) и на ул.Академической, 20 (кроме 15 и 31 июля). Везде ограничение составляет 60 км/ч.

В то же время по четным дням спидкамы будут фиксировать нарушения на ул.Маяковского, 16 (кроме 10 июля), пр.Независимости, 156 и на пр.Машерова, 51 (кроме 8, 10, 22 и 24 июля). Ограничение скорости на пр.Независимости - 80 км/ч, на двух других участках - 60 км/ч.

Датчик на пересечении пр.Победителей и пер.Веснинка будет функционировать 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 31 июля. Ограничение скорости там - 80 км/ч.-0-