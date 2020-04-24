ГАИ Минска с 25 апреля будет обеспечивать дорожную безопасность в районе кладбищ

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция с 25 апреля будет обеспечивать дорожную безопасность в районе мест захоронений, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"В период с 25 по 28 апреля столичная Госавтоинспекция организует временную парковку в районе кладбища "Чижовское". В случае большого потока граждан будет организована парковка в первой полосе по проспекту Независимости в районе кладбища "Восточное". Будут приниматься и другие меры для комфорта и безопасности посетителей", - отметили в ГАИ.

Всего на территории Минска расположено 21 кладбище. -0-