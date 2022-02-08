ГАИ Минска с 9 по 11 февраля уделит особое внимание предупреждению ДТП с пешеходами

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска с 9 по 11 февраля проведет дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В этот период весь личный состав столичной Госавтоинспекции будет патрулировать аварийно опасные участки дорог, наиболее подверженные риску совершения наездов на пешеходов. Вместе с инспекторами службу будут нести и иные службы милиции общественной безопасности.

Правоохранители проконтролируют соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения. Особое внимание стражи дорог уделят фактам нахождения на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов.

Помимо этого, милиционеры проведут информационную работу среди населения: напомнят горожанам о правилах проезда пешеходных переходов, обратят внимание на необходимость безопасного поведения на дороге, разъяснят правила использования световозвращающих элементов, а также расскажут об ответственности за нарушения ПДД.

В ГАИ напомнили: за нарушение ПДД пешеходами ст.18.20 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Если же пеший участник движения в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает до пяти базовых величин.

Водителям следует помнить, что за непредоставление преимущества пешеходам им грозит штраф в размере от одной до пяти базовых величин.-0-