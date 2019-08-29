ГАИ Минска сообщила о местах размещения спидкамов в сентябре

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска рассказала о местах эксплуатации мобильных датчиков контроля скорости в сентябре, сообщает БЕЛТА.

Весь месяц в круглосуточном режиме нарушения будут фиксировать спидкамы на 53-м км внутреннего и внешнего кольца МКАД. Скорость здесь ограничена до 90 км/ч.

Также с 20.00 до 2.00 до конца месяца будут функционировать камеры на ул.Куйбышева, 69, пр.Независимости, 131 к.2, ул.Московской, 22, ул.Орловской, 80, ул.Кижеватова, 36, ул.Ленина, 46, ул.Кальварийской, 58 к.1, пр.Пушкина, 55, пр.Партизанском, 178, ул.Кальварийской, 25, пр.Партизанском, 75, пр.Независимости, 99. Везде ограничение скорости составляет 60 км/ч.

По нечетным числам месяца с 7.00 до 20.00 будут работать камеры на пр.Жукова, 17, ул.Чкалова, 1, ул.Могилевской, 36. По четным - на пр.Независимости, 45, ул.Куйбышева, 57 и на ул.Богдановича, 78. Ограничение скорости везде тоже составляет 60 км/ч.

В ГАИ также проинформировали, что с 1 сентября и до окончания ремонтных работ в районе пересечения МКАД и ул.Машиностроителей (внутреннее кольцо) стационарный датчик контроля скорости будет работать на ограничение 70 км/ч.-0-