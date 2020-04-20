20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска усилила контроль за дорожным движением вблизи школ. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

"В средних учебных заведениях возобновился учебный процесс. С сегодняшнего дня перед началом занятий экипажи дорожной милиции дежурят на пешеходных переходах вблизи школ, прилегающих к проезжей части. Внимание милиционеров приковано не только к пешеходам-школьникам, но и к автомобилистам", - рассказала Татьяна Сподабаева.

Начальник отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Олег Максименко добавил, что такими мероприятиями сотрудники ГАИ стараются уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. "Основной поток школьников приходится на часы пик, когда взрослые торопятся на работу. Многие водители, пытаясь сэкономить время, нарушают правила дорожного движения, в частности, правила проезда пешеходных переходов. Из-за такой спешки, как правило, страдают юные пешеходы", - подчеркнул он.

Милиционеры проверят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки пассажиров. В первую очередь они обратят внимание на то, находится ли ребенок в специально удерживающем устройстве, как этого требуют ПДД. В школах пройдут дополнительные занятия по безопасному поведению на дороге.-0-