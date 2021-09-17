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17 сентября 2021, 09:46

ГАИ Минска усилила контроль за соблюдением скоростных режимов

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Скорость", направленная на профилактику ДТП по причине превышения скорости, пройдет в Минске с 17 по 19 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В этот период инспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля. С помощью современных технических средств наряды ДПС будут фиксировать скорость проезжающих автомобилей.

Превышение скорости по-прежнему остается одной из основных причин совершения дорожных аварий. Такие происшествия, как правило, сопряжены с гибелью людей и тяжелым материальным либо моральным ущербом. За восемь месяцев из-за лихачества на дорогах в столице произошло 54 ДТП, в которых 4 человека погибли и 68 получили травмы различной степени тяжести.-0-

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